Brasile: a ottobre aperte 320 mila nuove imprese

- Nel mese di ottobre sono state aperte in Brasile 320.559 nuove imprese. Nello stesso periodo hanno cessato le loro attività 89.306 società. Nel mese si è dunque registrato un saldo positivo di 231.253 nuove attività. Lo riferisce il ministero dell'Economia. Secondo i dati raccolti nel Business Map, gli stati dove l'aumento di nuove imprese è stato più significativo sono Amapá, dove sono state aperte 755 nuove società, in aumento del 15,62 per cento rispetto a settembre. Il settore economico in cui maggiore è stato l'aumento in termini di nuove imprese è stato quello del commercio al dettaglio di bevande. Per il ministero dell'Economia i numeri sono un'ulteriore testimonianza della ripresa dell'attività economica dopo il rallentamento causato dalla pandemia di coronavirus, oltre che dell'impatto delle misure di semplificazione e miglioramento del contesto imprenditoriale volute dal governo. A ottobre i neo-imprenditori hanno impiegato in media 2 giorni e 17 ore per aprire un'azienda. Il tempo è di 4 ore inferiore a quello registrato a settembre, segnando il valore più basso della serie storica della Business Map, iniziata a gennaio 2020.(brb)