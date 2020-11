Covid: Cavallari (Misto), commissione Consiglio Lazio allunga tempi risposte a cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in Consiglio regionale del Lazio "ho espresso il mio voto contrario, insieme alla collega Tidei, all’istituzione della commissione speciale ad hoc dedicata all'emergenza Covid-19, frutto dell’ennesimo accordo tra maggioranza e opposizione". Così, in una nota, il capogruppo del Misto alla Regione Lazio, Enrico Cavallari. "In un momento in cui dobbiamo dare tante risposte concrete ai cittadini in tempi più rapidi possibili - aggiunge -, l’aula della Pisana pensa bene di istituire una nuova commissione: un’altra sovrastruttura, costosa, che si aggiunge alla giunta, al Consiglio, al coordinamento dei capigruppo e alla commissione Sanità e che renderà ancor più farraginoso il percorso verso le risposte all’utenza. Un provvedimento - conclude - che allontana sempre più i cittadini dalle istituzioni e dai partiti, sicuramente fuori ogni logica e controcorrente rispetto allo snellimento burocratico di cui c’è particolare bisogno, soprattutto in questa fase acuta di pandemia”.(Com)