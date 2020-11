Difesa: Zuccalà (4Ward360), proteggiamo macchinari militari con trattamento nano-biossido di silicio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I sistemi di lubrificazione tradizionali prevedono l’utilizzo di grassi lubrificanti. Questi, per loro natura, risultano essere un ottimo elemento di adesione per lo sporco, polveri e residui di gomma e non risultano stabili agli sbalzi di temperatura. Per questo motivo le parti ingrassate necessitano di una periodica pulizia e nuova ingrassatura. Il nostro prodotto - aggiunge Zuccalà - oltre ad essere di facile applicazione (basta spruzzare le componenti da trattare) non permette allo sporco di accumularsi e resiste molto a lungo all’abrasione del movimento meccanico. Non viene rimosso dall’acqua e resiste a temperature estreme (da -80 a +160°C). Possibili utilizzi: qualunque parte meccanica in movimento, armi (anti-jamming)". (Com)