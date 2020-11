Roma: Antonio Pulcini nominato responsabile consulta Mondo forense di Forza Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio Pulcini, presidente dell'associazione Cilp Italia Aps e delegato del congresso nazionale del Foro di Roma, è stato nominato responsabile della consulta Mondo forense di Forza Italia per Roma Capitale. "L'obiettivo - spiega in una nota Pulcini - è quello di creare una nuova cabina di regia con tutti quei giuristi di area moderata e liberale che vogliono impegnarsi per la tutela della giustizia e della professione forense, assicurando un centro di ascolto importante per le istanze di tutto il mondo forense romano, al fine di fornire adeguate risposte a tutte quelle nuove problematiche e criticità che questo mondo si è trovato a dover affrontare a seguito dell'evento pandemico e alle conseguenti chiusure degli uffici giudiziari". Per il coordinatore di Forza Italia Roma, Maurizio Gasparri, il partito "attraverso la consulta vuole essere un punto di riferimento importante anche per il mondo forense così come per gli altri settori rappresentati nella Giustizia e pertanto formula i miglio auguri di buon lavoro all'avvocato Antonio Pulcini". (Com)