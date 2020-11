Finanza: Leonardo, quotazione Drs è opzione ma nessuna decisione presa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito ai rumors usciti oggi sulla stampa, Leonardo informa che, "come di consueto, valuta costantemente diverse opzioni in un’ottica di creazione di valore per i propri azionisti, tra cui la possibilità di procedere alla quotazione di Leonardo Drs. Nessuna decisione formale in merito è stata tuttavia presa". Lo precisa Leonardo in una nota con riferimento alle indiscrezioni sull'ipotesi di quotazione a Wall Street per un eventuale spin off della controllata Drs, quotata al New York Stock Exchange fino al 2008 quando Leonardo (ex Finmeccanica) ha rilevato interamente la società, disponendone poi il delisting. (Com)