Canada: Trudeau, certa la vittoria di Biden, ma continueremo a lavorare con Trump

- La vittoria del presidente eletto Joe Biden alle elezioni negli Stati Uniti è stata chiaramente stabilita durante il fine settimana, ha detto oggi il primo ministro canadese, Justin Trudeau. Lo riporta il sito "Politico". Interrogato durante una conferenza stampa sul rifiuto del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump di cedere, Trudeau ha detto di avere fiducia nel processo elettorale americano. "E' importante ricordare alla gente la forza dei sistemi democratici statunitensi e delle istituzioni progettate per valutare e analizzare i risultati delle elezioni", ha detto. "Abbiamo fiducia nei processi che hanno operato negli Stati Uniti, e continueremo a dimostrarlo". Trudeau ha detto che non vede l'ora di lavorare con Biden, e che la vittoria del vice presidente eletto Kamala Harris è "un promemoria che la voce di tutti appartiene alla politica". Ma ha detto che continuerà a lavorare con l'amministrazione Trump finché Biden non presterà giuramento il 20 gennaio. "Abbiamo dimostrato di essere in grado di difendere gli interessi canadesi, cosa che faremo man mano che andremo avanti", ha detto Trudeau. (Nys)