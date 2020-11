Covid: Istituto superiore Sanità, situazione grave, epidemia in rapido peggioramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’epidemia di Coronavurs in Italia è in rapido peggioramento. Lo conferma il monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore della Sanità diffuso stasera. "Nella maggior parte del territorio nazionale - si legge nel documento - è compatibile con uno scenario di tipo 3 ma sono in aumento il numero di Regioni in cui la velocità di trasmissione è già compatibile con uno scenario 4. Si conferma pertanto una situazione complessivamente e diffusamente molto grave sull’intero territorio nazionale con criticità ormai evidenti in numerose Regioni italiane. La situazione descritta in questa relazione - aggiunge il rapporto - evidenzia forti criticità dei servizi territoriali e il raggiungimento attuale o imminente delle soglie critiche di occupazione dei servizi ospedalieri in tutte le Regioni". (segue) (Rin)