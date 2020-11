Giovane mamma muore di Covid a 21 anni, Chiara lascia un bimbo di 13 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una giovane di 21 anni è morta di Covid. Si chiamava Chiara Cringolo ed era mamma di un bimbo di 13 mesi. E' successo ieri a Romano Canavese, provincia di Torino. A renderlo noto oggi il sindaco Oscarino Ferrero sui social. "Tutta la nostra comunità si stringe attorno alla famiglie della giovane madre in questo dolorosissimo momento", si legge nella lettera pubblicata dal primo cittadino sulla pagina facebook ufficiale del Comune. "Una nostra concittadina di appena ventun anni è morta per le complicanze dell'infezione del Covid 19 - è il testo della missiva - . La notizia ci lascia tutti attoniti e ci rende consapevoli che le conseguenze di questa pandemia ci possono toccare da molto vicino con grande dolore". Ad oggi i positivi a Romano sono 30, di cui uno in terapia intensiva. (Rpi)