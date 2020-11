Lazio: Consiglio modifica norme per evitare ricorsi, approvata maxi legge (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le leggi regionali oggetto di modifiche anche la n.1 del 27 febbraio 2020, "misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione". In questo caso, "sono 4 le modifiche apportate - si legge nella nota della Pisana -: la prima, su richiesta del ministero dell'Ambiente, abroga il comma 4 dell'articolo 9, che prevedeva la possibilità di ammettere al prelievo venatorio nelle aree contigue ai parchi nazionali, i cacciatori autorizzati nelle zone contigue qualora non fosse raggiunto il limite massimo di un cacciatore ogni quaranta ettari. Le altre tre modifiche riguardano l'articolo 22: il ministero dell'Economia e delle finanze ha chiesto di eliminare dal comma 64, nell'ambito del subentro nei contratti di affidamento in house connessi alla viabilità e al trasporto pubblico di passeggeri su strada e ferroviario, la possibilità per la società affidataria subentrante di procedere ad assunzioni di personale anche in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, ponendosi in contrasto con i vincoli di contenimento della spesa pubblica per il reclutamento del personale da parte delle società partecipate e delle pubbliche amministrazioni. Il Mef ha chiesto anche di correggere il comma 112 per limitare il reclutamento temporaneo di personale nelle società partecipate alle sole società regionali ed escludendo le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici e quelli del servizio sanitario regionale. Infine, la terza modifica è stata richiesta dal ministero dell'Interno per eliminare dal comma 136 la categoria dei cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno dalla categoria degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica". (Rer)