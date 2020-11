Covid: Boccia, zone rosse e arancioni non sono pagelle a territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le zone rosse e arancioni identificate dalla cabina di regia nel monitoraggio continuo dei dati "non sono delle pagelle ai territori, ma rappresentano la fotografia di come ogni singola rete sanitaria territoriale è in grado di reggere l’evoluzione della pandemia". Lo precisa su Facebook il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia. "Serve grande responsabilità, buon senso istituzionale da parte di tutti e grande senso civico, proprio come abbiamo fatto insieme nei mesi più difficili di marzo, aprile e maggio", aggiunge. (segue) (Rin)