Lazio: Consiglio modifica norme per evitare ricorsi, approvata maxi legge (5)

- Modificata anche la legge regionale n.38 del 22 dicembre 1999, "Norme sul governo del territorio" e successive modifiche. "Il ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo ha chiesto - continua la nota della Pisana - di modificare il comma 5 bis dell'articolo 52, inserito dalla legge regionale n. 1/2020, al fine di introdurre una maggiore tutela paesaggistica nel caso in cui le aree interessate dal Piano agricolo regionale comprendano beni naturali e paesaggistici e aree naturali protette". E ancora, legge regionale n.29 del 6 ottobre 1997, "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche. Anche in questo caso "è il Mibact - spiega il Consiglio regionale del Lazio - che ha chiesto modifiche al comma 7 bis dell'articolo 8, inserito dalla legge regionale n. 1/2020, per introdurre maggiori tutele in materia di realizzazione di strutture amovibili a uso temporaneo per finalità culturali nell'ambito delle aree naturali protette. A tal fine, vengono esclusi i paesaggi di pregio, anche se privi di vincoli, e i paesaggi degli insediamenti urbani in presenza di vincoli". Anche rispetto alla legge n.16 del 16 dicembre 2011, "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili" e successive modifiche, si tratta di un'altra richiesta del Mibact che, "attraverso la modifica dell'articolo 3.1, inserito dalla legge regionale n. 1/2020, ha chiesto di rivedere alcune norme in materia di localizzazione di impianti fotovoltaici in zona agricola. Mancava il richiamo al Piano paesaggistico e alla sua disciplina programmatoria e pianificatoria, benché, secondo il Mibact, solo il Piano può orientare il passaggio dall'individuazione in negativo delle aree escluse all'individuazione in positivo delle aree idonee all'installazione delle diverse tipologie di impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e i limiti del relativo dimensionamento".(Rer)