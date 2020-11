Lazio: Consiglio modifica norme per evitare ricorsi, approvata maxi legge (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la legge regionale n.27 del 9 luglio 1998 "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti" e successive modifiche: viene modificato il comma 1 bis dell'articolo 15, inserito dalla legge regionale n. 1/2020, "chiesto - precisa la nota della Pisana - dal ministero dell'Ambiente, al fine di eliminare il divieto alla realizzazione di impianti di incenerimento e coincenerimento rifiuti o che utilizzano combustibili derivanti da rifiuti comunque denominati, per tutto il territorio regionale". Infine, la legge regionale n.3 del 17 giugno 2020, "Interventi di prevenzione e sostegno in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti". Su indicazione del Ministero dell'Interno, è stato inserito al comma 1 dell'articolo 2 il riferimento all'intesa preventiva con le forze dell'ordine in caso di presenza di un loro rappresentante nell'Osservatorio sul "revenge porn". (Rer)