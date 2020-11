Usa: l'avvocato che guida l'offensiva legale di Trump ha il coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo statunitense David Bossie, scelto dalla campagna di Donald Trump per guidare l’offensiva legale contro i risultati delle elezioni, ha il coronavirus. Lo sostiene l'emittente "Cnn" su Twitter, indicando il vice manager della squadra di Trump nel 2016, fin dal 2000 presidente della lobby conservatrice Citizens United. Bossie non è un avvocato ma secondo gli analisti politici ha le qualità, non solo oratorie, che piacciono a Trump; inizialmente sembrava che volesse arruolare James Baker, legale repubblicano che guidò il team di George Bush nel riconteggio dei voti in Florida che lo portò alla Casa Bianca. Sono 51 nelle ultime sei settimane i membri del circolo di collaboratori di Trump contagiati col virus. (Nys)