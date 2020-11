Ue: sottosegretario Scalfarotto, imposizione dazi per controversia Boeing "passo necessario"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'imposizione dei dazi Ue relativi alla controversia Boeing è un "passo necessario nell’attesa di poterci sedere al tavolo negoziale con gli Stati Uniti in condizioni di parità". Lo ha detto il sottosegretario agli Affari esteri e alla cooperazione internazionale, Ivan Scalfarotto, che ha partecipato a una riunione informale del Consiglio Affari Esteri Commercio tenutasi oggi in videoconferenza. Nel ringraziare la presidenza tedesca e il vicepresidente della Commissione europea con delega al commercio Dombrovskis per il proprio lavoro, il sottosegretario, riferisce una nota della Farnesina, ha osservato come l’esito delle elezioni negli Stati Uniti possa dare rinnovato slancio alle relazioni tra Unione Europea e Usa e a una maggiore cooperazione internazionale in ambito commerciale. In merito al regolamento sui dazi relativi alla controversia Boeing, presentato dalla Commissione, il sottosegretario ha sottolineato che “l’imposizione dei dazi Ue, riconosciuti dalla sentenza dell’Omc, è un passo necessario nell’attesa di poterci sedere al tavolo negoziale con gli Stati Uniti in condizioni di parità. Sappiamo bene infatti che i dazi danneggiano tutti e, per questo motivo, dobbiamo quanto prima rilanciare il partenariato commerciale tra le due sponde dell’Atlantico in chiave di libero scambio e multilateralismo, anche nell’ambito delle regole dell’Organizzazione mondiale per il commercio.” (segue) (Com)