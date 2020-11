Ostia: investito pedone, muore sul colpo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un pedone è stato investito intorno alle 18.30 a Ostia in piazza Regina Pacis. L'uomo, nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario è deceduto poco dopo. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Roma. L'auto che ha causato l'investimento invece si è allontanata facendo perdere le sue tracce, ma il mezzo sospettato è stato individuato in una via non molto distante dal luogo dell'incidente. Sono in corso le indagini per risalire al conducente. La vittima non è ancora stata identificata in quanto priva di documenti.(Rer)