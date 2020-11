Covid: Consiglio Lazio, istituita commissione speciale per l'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Lazio avrà una commissione speciale per l'emergenza Covid. In particolare, la seduta odierna dell'Aula ha approvato l'articolo proposto da Fratelli d'Italia che istituisce una commissione consiliare speciale per l'emergenza Covid-19, della durata di 12 mesi prorogabili per ulteriori sei. Si tratta di un articolo aggiuntivo alla proposta di legge regionale n. 243 del 25 settembre 2020 concernente "disposizioni modificative di leggi regionali", approvato oggi dall'Aula.(Rer)