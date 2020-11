Civitavecchia: appello Confcommercio ad attività su strada, rispettare tutti norme Dpcm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vogliamo rivolgere un appello al buon senso di ogni commerciante e di ogni imprenditore che gestisce un’attività su strada affinché rispetti i dettati del Dpcm soprattutto in termini di distanziamento". É quanto dichiara in una nota il Direttivo di Confcommercio Civitavecchia. “La cattiva condotta di anche solo un commerciante - prosegue la nota - mette in cattiva luce tutta la categoria e vanifica gli sforzi che stiamo facendo tutti in questo difficile momento”.(Com)