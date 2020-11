© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNECommissione consiliare Partecipate. All'ordine del giorno il progetto della nuova sede di A2A in piazza Trento e le strategie di alienazione della vecchia sede di corso di Porta Vittoria. Partecipa il dott. Giuseppe Meduri, direttore rapporti istituzionali di A2A.Diretta YouTube (dalle 14.30 alle 16.00)Commissione consiliare congiunta Attività produttiva e Antimafia. All'ordine del giorno: verifica applicazione patto per il rafforzamento della prevenzione ai fini antimafia tra la Prefettura e il Comune di Milano. Partecipano il segretario generale Fabrizio Dall'Acqua e il colonnello Samaja capo centro Milano Dia.Diretta YouTube (dalle 17.30 alle 19.00)VARIEWebinar "Le prospettive della Lombardia nel contesto delle nuove global value chains. Gli sviluppi attesi nel settore delle infrastrutture di trasporto", organizzato da Confindustria Lombardia e Assolombarda nell'ambito della world manufacturing week. Partecipano, tra gli altri, Marco Bonometti, presidente Confindustria Lombardia; Alessandro Spada, presidente Assolombarda e Fabrizio Sala, vice presidente Regione Lombardia.Diretta al link https://us02web.zoom.us/j/88171672540 (dalle 10.00) (Rem)