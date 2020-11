© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, martedì 10 novembre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.30 - riunione Giunta comunale in videoconferenzaOre 11 - riunione in videoconferenza delle Commissioni Legalità e I. Odg: accordo per la sicurezza integrata e lo sviluppo della Città di Torino - tavoli di osservazione. Audizione della Presidente della Circoscrizione III TroiseOre 15 - riunione in videoconferenza delle Commissioni Samrt City, I, II, III,IV,V e VI. Odg: Presentazione della prima edizione della Biennale tecnologia: mutazioni per un futuro sostenibile - Politecnico di Torino 12-15 novembreREGIONEore 9:30 e 14:30, Videoconferenza, riunione della I Commissione, presidente Carlo Riva Vercellotti.ore 14:00, Videoconferenza, corso di formazione sull’Ue rivolto agli Enti locali del Piemonte, organizzato dalla Consulta europea in collaborazione con l’Istituto universitario di Studi europei (Iuse).(Rpi)