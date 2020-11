Cile: presidente Pinera domani in Araucania, focus su questione sicurezza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'omicidio dell'agente segue una serie di attacchi da parte di commandos non identificati che le autorità e la stampa locale attribuiscono alle rivendicazioni della comunità indigena mapuche. Lo scorso 3 ottobre erano stati bruciati sempre in Araucania quindici camion di un'azienda forestale. Nel luogo dell'attentato erano stati rinvenuti striscioni inneggianti alla causa degli indigeni mapuche. Secondo le ricostruzioni delle autorità un commando di sette/otto persone aveva fatto irruzione nell'azienda di proprietà dell'imprenditore Gerardo Cerda riducendo dando fuoco ai mezzi usati per il trasporto di legname. Lo striscione rinvenuto, secondo quanto si poteva osservare da una foto pubblicata dalla stampa, faceva riferimento alla liberazione di detenuti politici della comunità mapuche. (segue) (Abu)