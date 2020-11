Cile: presidente Pinera domani in Araucania, focus su questione sicurezza (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Araucania è inoltre recentemente stata teatro di forti proteste contro le condizioni di detenzione di alcuni leader mapuche, in particolare della guida spirituale "machi" Celestino Cordova. Durante tutto il mese di luglio e agosto si sono intensificate le occupazioni di sedi istituzionali e gli scontri tra rappresentanti della comunità originaria (comuneros) e la polizia. I principali incidenti sono avvenuti nella città di Curacautin, 600 chilometri al sud della capitale Santiago. Il rappresentante regionale per il Sudamerica dell'Alto commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite (Ohchr), Jan Jarab, ha espresso la sua "preoccupazione" per le tensioni sociali in corso nella regione. (Abu)