Covid: Regimenti (Lega), nel Lazio disastro organizzativo, Zingaretti e assessore si scusino

- "Emerge con sempre maggiore evidenza il disastro organizzativo e programmatico della Regione Lazio sul fronte del contenimento della pandemia". Lo dichiara in una nota Luisa Regimenti, europarlamentare e responsabile Sanità della Lega nel Lazio. "Lo certificano i dati disastrosi del contagio e le stesse prese di posizione degli addetti ai lavori - aggiunge -, a cominciare dai rappresentanti di medici e infermieri che hanno espresso giudizi impietosi sul caos e sulla superficialità della gestione di Zingaretti e D'Amato. I cittadini del Lazio purtroppo stanno pagando e pagheranno ancor di più nei prossimi mesi sulla loro pelle i ritardi, gli sprechi, le dimenticanze della giunta regionale in questi mesi. Si è perso tempo prezioso. Si sono spese risorse pubbliche per cose inutili o peggio per mascherine fantasma e parcelle d'oro, tutto a discapito della salute pubblica. Zingaretti e D'Amato - conclude - si scusino per questa disfatta e ne traggano le conseguenze". (Com)