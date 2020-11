Cina: D'Alema, è una grande potenza che non deve provocare isterie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina, da sempre grande potenza, non dovrebbe suscitare timori di invasione: rappresenta storicamente un attore importante dell'economia mondiale senza costituire una minaccia diretta per l'Occidente. Lo ha dichiarato il presidente della Fondazione italianieuropei Massimo D'Alema, nel corso di un evento organizzato dall'Istituto di cultura e lingua russa con il Forum di dialogo italo-russo. "Non si può isolare la Cina senza pagare tutti un altissimo prezzo. Danneggiando la Cina si colpisce anche noi stessi. Non credo che siamo minacciati dalla Cina, né ne vedo gli elementi. Mi sembra che intorno a questo tema sia nata un'isteria priva di fondamento", ha dichiarato l'ex presidente del Consiglio italiano. "In questa visione si rischia di compiere un errore strategico, cioè di spingere un paese come la Russia, che ha una profonda e antica vocazione europea, nelle classi dirigenti e culturali, a fare blocco con la Cina in chiave anti-occidentale. Non so cosa possa spingere le classi dirigenti europee ed occidentali aquesta forma di autolesionismo", ha dichiarato D'Alema. (segue) (Rum)