Cina: D'Alema, è una grande potenza che non deve provocare isterie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche se storicamente una grande grande potenza economica, la Cina non aspira - come alcuni Paesi occidentali - a farsi portavoce di valori universali. "La Cina torna a essere una grande potenza come è sempre stata nel corso della sua storia. Sono state condotte ricerche interessanti su come è stata creata la ricchezza del Mondo. Se noi consideriamo la realtà economica all'inizio del XVIII secolo, la Cina e l'India rappresentavano quasi il 70 per cento dell'economia del mondo. Dal punto di vista cinese, un Paese che ha 4 mila anni di storia unitaria alle spalle, la Cina è stata sempre una grande potenza, salvo una breve parentesi in coincidenza con al rivoluzione industriale, quando l'Europa e l'Occidente hanno preso il sopravvento. Considerare la Cina un pase emergente è un'espressione irriverente". La parentesi marxista – elemento del pensiero di origine occidentale – rappresenta una breve fase della politica cinese. "La Cina è una grande potenza ma non è intenzionata a esportare un modello. I cinesi hanno l'idea che il proprio modello è il loro. La Cina non è un Paese che ha alle spalle una storia di politica imperialista. E' una grande potenza che, salvo pochi casi, non ha mai attuato invasioni", ha concluso D'Alema. (Rum)