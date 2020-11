Ue: ministri Esteri G5 Sahel chiedono cancellazione debito per fare fronte a pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancellazione del debito dei paesi del G5 Sahel. E' quanto hanno chiesto i ministri degli Affari esteri del G5 Sahel oggi nella sesta riunione ministeriale tra il G5 Sahel e l'Unione europea, presieduta dal ministro mauritano degli Affari esteri, della Cooperazione e dei mauritani all'estero, Ismail Ould Cheikh Ahmed, insieme all'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. Sottolineando l'impatto devastante della pandemia di Covid-19 sui già fragili equilibri esistenti nel Sahel, i ministri degli Esteri del G5 Sahel hanno chiesto ancora una volta la cancellazione totale del debito dei paesi del G5 Sahel e la mobilitazione di risorse finanziarie per contribuire alla ripresa delle economie della regione. Per quanto riguarda la lotta contro la Covid-19, l'Unione europea ha ricordato le azioni intraprese per riorientare 449 milioni di euro per fornire attrezzature mediche, finanziare campagne di sensibilizzazione e accelerare gli esborsi di sostegno al bilancio per far fronte alle conseguenze economiche e sociali della pandemia e ha annunciato uno stanziamento di 92 milioni di euro per il Ciad, il Burkina Faso, la Mauritania e il Niger, per sostenere l'attuazione dei piani di risposta alla pandemia senza aumentare il livello del debito. L'Alto rappresentante ha sottolineato che l'Unione europea rimarrà uno dei principali partner degli Stati del G5 Sahel, ma che questo partenariato sarà ora più esigente, in quanto sarà data maggiore enfasi al raggiungimento di risultati e all'attuazione di riforme volte a rafforzare la governance.(Beb)