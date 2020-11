Lazio: Consiglio modifica norme per evitare ricorsi, approvata maxi legge (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le leggi regionali interessate dalle modifiche concordate tra Regione e governo e riportate nella proposta di legge n. 243, approvata oggi dall'Aula della Pisana, sono le seguenti: la n.23 del 15 novembre 2019, "disciplina dell'attività di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente". Su proposta del ministero della Pubblica amministrazione vengono sostituiti i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 7, al fine di chiarire meglio la procedura amministrativa della Scia per l'esercizio dell'attività di noleggio. A seguire la legge n.12 del 6 agosto 1999, "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche. Su richiesta del ministero dell'Interno, cambiano i commi 3, 5 e 6, dell'articolo 12 bis, inserito dalla Legge di stabilità regionale 2020. La modifica al comma 3 introduce l'obbligo di svolgere attività di monitoraggio da parte dell'ente gestore degli alloggi per la verifica della permanenza dei requisiti anche successivamente all'autorizzazione alla convivenza solidale; quella al comma 5 prevede l'innalzamento da due a quattro anni del numero di anni minimi di convivenza, richiesto al fine di poter subentrare nell'assegnazione dell'alloggio in caso di decesso o decadenza dell'originario assegnatario; infine, con la modifica al comma 6 si indica espressamente nel 15 per cento del totale degli alloggi destinati all'Erp il numero massimo di alloggi che gli enti gestori possono autorizzare in convivenza solidale.(Rer)