Brasile: coronavirus, San Paolo riceverà prime dosi vaccino cinese il 20 novembre

- Il governatore dello stato di San Paolo, Joao Doria, ha annunciato che riceverà le prime 120 mila dosi di CoronaVac, vaccino contro il coronavirus sviluppato dall'azienda cinese CinoVac in collaborazione con l'Istituto paulista Butantan, il prossimo 20 novembre. "Le prime 120 mila dosi del vaccino CoronaVac arriveranno qui in Brasile il 20 novembre, presso l'aeroporto di San Paolo Guarulhos. Questa data è confermata", ha annunciato Doria nel corso di una conferenza stampa precisando che "l'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria (Anvisa) aveva già dato l'autorizzazione ad importare 6 milioni di lotti di vaccini". Sempre secondo il governatore, "l'istituto Butantan riceverà le dosi dalla Cina ed entro il 30 dicembre sarà in grado di produrre fino a 6 milioni di dosi di vaccino". Il direttore dell'Istituto, Dimas Covas, ha affermato che il luogo in cui verrà conservato il siero sarà mantenuto riservato per motivi di sicurezza. (segue) (brb)