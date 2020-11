Brasile: coronavirus, San Paolo riceverà prime dosi vaccino cinese il 20 novembre (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Complessivamente sono almeno 162.397 i morti per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus in Brasile, mentre il numero di contagi è di almeno 5.664.115 casi. Il tasso di incidenza è di 2.660 contagi ogni 100 mila abitanti, il tasso di mortalità (numero di persone morte sul totale della popolazione) è di 76,7 per cento mila abitanti, mentre il tasso di letalità (numero di deceduti per i quali era stata diagnosticata la Covid) è del 2,9 per cento. Visto il numero di contagi, l'incidenza e il tasso di mortalità, il Brasile è stato il primo paese della regione scelto da ben quattro case farmaceutiche multinazionali per effettuare la "fase 3" della sperimentazione umana di altrettanti vaccini. Oltre alla SinoVac e la AstraZeneca, anche la casa farmaceutica belga Janssen, del gruppo Johnson & Johnson, e la statunitense Pfizer che opera d'intesa con l'istituto tedesco BioNTech, sperimentano il vaccino su un campione di volontari brasiliani. (brb)