Ambiente: Cappa-De Santis (Iv), Raggi bocciata in rapporto su ecosistema urbano

- Roma si colloca all'89esimo posto nella classifica 2020 sull'ecosistema urbano stilata da Legambiente. In una nota Marco Cappa e Eleonora De Santis, coordinatori Italia viva Roma spiegano: "Se fossimo in un campionato, la squadra allenata da Raggi sarebbe bocciata e con risultati così deludenti da finire in serie B. Tra le molteplici criticità emerse: il crescente numero di auto private circolanti Roma (62 auto ogni 100 abitanti) e l'immobilismo nei numeri del trasporto pubblico. Di fronte all'ennesima bocciatura e all'assenza di una progettualità - concludono - anche in questa stagione così complessa segnata dall'emergenza Covid, l'amministrazione capitolina continua a sfuggire dai problemi dei romani e a produrre solo chiacchiere". (Com)