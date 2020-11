Sicurezza: Viminale, controlli Polfer per treni e stazioni in sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, grazie a una complessa attività di indagine, gli agenti della Polizia giudiziaria del compartimento Polfer per il Piemonte e la Valle d’Aosta sono riusciti, con le immagini dei sistemi di videosorveglianza a bordo treno, ad identificare dieci componenti di una gang responsabile di diverse rapine commesse a bordo dei treni regionali sulla linea Torino-Savona. Le giovani vittime venivano accerchiate mentre erano sedute nella carrozza e minacciate con coltelli, tubi metallici o bastoni costringendole a cedere i loro valori, come denaro, gioielli o capi di abbigliamento. Sono state eseguite sei misure cautelari, di cui 4 custodie in carcere, mentre gli altri sono stati denunciati in stato di libertà. (segue) (Rin)