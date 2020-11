Kosovo: in corso operazioni della Procura speciale Uck

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura speciale che indaga sui presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) sta effettuando alcune operazioni in Kosovo. Le operazioni, secondo quanto riferisce la Procura in una nota stampa, sono condotte con il sostegno della polizia kosovara e della missione europea di assistenza giudiziaria (Eulex). Secondo quanto si apprende da alcuni media locali, le forze dell'ordine starebbero perquisendo anche l'abitazione dell'ex presidente Hashim Thaci, dimessosi ieri dopo la conferma delle accuse da parte del Tribunale speciale Uck dell'Aia. Anche la casa dell'ex presidente del parlamento Kadri Veseli sarebbe oggetto delle operazioni in corso da questa mattina. Thaci e Veseli si trovano già all'Aia dove nei giorni scorsi è attesa la prima udienza nell'ambito del processo su 10 capi d'imputazione tra cui crimini di guerra e contro l'umanità.(Kop)