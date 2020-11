Albania: premier Rama critica presidente Meta per ruolo nel rapporto Marty su Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro albanese Edi Rama ha criticato il presidente Ilir Meta e l'ex premier Sali Berisha per aver votato in favore del rapporto che è alla base delle accuse contro gli ex combattenti dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), come l'ex capo dello Stato kosovaro Hashim Thaci, davanti al Tribunale speciale dell'Aia. Il premier albanese ha accusato Berisha e Meta di aver votato in favore del rapporto Dick Marty davanti al Consiglio d'Europa. Il premier Rama ha anche criticato il leader dell'opposizione albanese Lulzim Basha per le posizioni assunte dall'ex premier Berisha ai tempi della presentazione del rapporto, menzionato nelle accuse attualmente oggetto del giudizio contro Thaci davanti al Tribunale speciale Uck. (segue) (Alt)