Lavoro: Istat, occupati in calo soprattutto nel Mezzogiorno durante la crisi

- Gli occupati nel Mezzogiorno "dei settori considerati" dal decreto Ristori "registrano una diminuzione superiore alla media, pari al 22,2 per cento, passando da 491mila del secondo trimestre 2019 a 382 mila", mentre "il Centro è la ripartizione territoriale che mostra il calo più contenuto (meno 11,4 per cento in un anno)". È quanto si legge dalla memoria depositata dall’Istat sul decreto Ristori, che presenta un quadro aggiornato sulla congiuntura economica internazionale e nazionale.(Rin)