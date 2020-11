Iraq-Paesi Bassi: primo ministro Kurdistan iracheno in visita ad Amsterdam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Masrour Barzani, primo ministro della regione autonoma del Kurdistan iracheno, è arrivato oggi nei Paesi Bassi, prima tappa di un tour diplomatico in Europa. Lo riferisce il portale iracheno “Shafaq”. Secondo il rappresentante del governo curdo in Unione europea, Dalawer Izki, Barzani e il primo ministro olandese Mark Rutte dovrebbero incontrarsi per discutere delle relazioni fra i due Paesi. Tra la regione curda e i Paesi Bassi esiste, aggiunge Izki, una cooperazione militare e politica: il Paese europeo sostiene le forze Peshmerga nella loro guerra contro lo Stato islamico, indicando che nella regione sono ancora operativi consulenti militari olandesi. La delegazione del governo regionale curdo comprende il ministro della Pianificazione e il capo dell’Autorità per gli investimenti, a conferma del desiderio delle autorità di sviluppare in queste aree le relazioni con i Paesi Bassi. Secondo quanto riporta l’emittente curdo-irachena “Rudaw”, il tour europeo di Barzani dovrebbe comprendere oltre all’Olanda il Belgio, e successivamente “altri paesi, fra cui la Germania e la Francia”. (Res)