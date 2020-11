Usa: pronto il piano di Trump per la battaglia legale contro i risultati elettorali contestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È pronto il piano del presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump, per la battaglia legale sui risultati delle elezioni dello scorso 3 novembre, che secondo i media nazionali hanno visto l’affermazione del candidato democratico Joe Biden. Al momento, malgrado il parere contrario di diversi leader repubblicani, Trump non ha alcuna intenzione di ammettere la sconfitta e sembra anzi intenzionato ad andare fino in fondo e a portare la questione alla Corte suprema, che dispone di una solida maggioranza conservatrice. Tuttavia, per arrivarci dovrà prima passare per i tribunali di grado inferiore (del circuito statale o di quello federale) e, soprattutto, trovare le basi legali per una denuncia. Solo successivamente potrà arrivare alla Corte suprema, che negli Stati Uniti ha la funzione di tribunale di ultima istanza. (segue) (Nys)