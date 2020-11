Usa: pronto il piano di Trump per la battaglia legale contro i risultati elettorali contestati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategia di Trump e dei suoi si basa su un ampio sostegno popolare, necessario anche a raccogliere quante più prove possibili di irregolarità. Così “Fox News” riferisce che l’attuale capo della Casa Bianca ha intenzione di ripartire con un tour di comizi per perorare la sua causa in diversi Stati. Serviranno fondi, ragione per la quale i collaboratori di Trump sono già al lavoro per raccogliere nuovi finanziamenti (in particolare attraverso i social) dopo che quelli per la campagna elettorale sono andati esauriti ben prima del 3 novembre. Parallelamente, vi sono le iniziative legali vere e proprie che il team di avvocati capitanato da Rudy Giuliani ha annunciato sabato scorso in conferenza stampa a Filadelfia. Nelle prossime ore l’ex sindaco di New York e legale personale di Trump dovrebbe fornire nuovi dettagli su tali azioni, che dovrebbero essere “quattro o cinque” e che puntano a dimostrare che in più Stati vi sarebbero stati massicci brogli a condizionare pesantemente i risultati. Sarà, per dirla con le parole del sito web “Axios”, una “guerra di trenta a giorni” che dovrà necessariamente concludersi prima della riunione del Collegio elettorale, in programma il 14 dicembre prossimo. (segue) (Nys)