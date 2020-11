Usa: pronto il piano di Trump per la battaglia legale contro i risultati elettorali contestati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il team legale di Trump include anche il coordinatore del comitato elettorale Bill Stepien, l’avvocato Justin Clark e i consiglieri Jason Miller e David Bossie. Nel piano sono anche pienamente coinvolti i membri del Congresso Jim Jordan e Scott Perry, così come l’ex capo di gabinetto della Casa Bianca Reince Priebus. Il comitato elettorale ha già promosso azioni in Georgia, Arizona, Nevada, Pennsylvania e Michigan, Stati nei quali il margine di vantaggio a favore di Biden appare particolarmente ridotto. L’obiettivo di Trump è di puntare sui casi di schede elettorali apparentemente attribuite a persone defunte: il comitato elettorale sostiene di avere contezza di circa 21 mila casi del genere nella sola Pennsylvania, dove il distacco tra i due candidati è di circa 45 mila voti. John Jones, il giudice federale titolare del caso, si è detto “dubbioso” sulle accuse. Ma è anche su questa base che il comitato elettorale di Trump continuerà a chiedere il riconteggio dei voti in diversi Stati. A questo proposito, sono già state predisposte le squadre che si occuperanno di seguire l’operazione. (segue) (Nys)