Usa: pronto il piano di Trump per la battaglia legale contro i risultati elettorali contestati (4)

- In Georgia ci sarà Doug Collins, membro del Congresso uscente che ha perso le elezioni suppletive per il senato a favore di Kelly Loeffler. Collins potrà contare anche su 92 funzionari di campagna elettorale in arrivo dalla Florida. In Arizona la squadra sarà guidata da Kory Langhofer, già consulente del team di transizione di Trump nel 2016. In Pennsylvania dal deputato Ron Hicks. E anche a livello nazionale il comitato elettorale sta completando una squadra di avvocati. Malgrado tali sforzi, secondo fonti riportate dal sito d’approfondimento “Axios” molti alleati di Trump starebbero avanzando profonde riserve sul tentativo del presidente in carica di minare la fiducia dei cittadini nel processo elettorale. Inoltre, in pochi nella cerchia del capo della Casa Bianca ritengono davvero possibile che le azioni legali abbiano successo. Le ultime indiscrezioni parlano di un tentativo in corso per dissuadere Trump dal perseguire un’iniziativa che potrebbe significare tra le tre e le sei settimane di casi giudiziari e sentenze, periodo che potrebbe invece essere usato da Biden per lanciare messaggi di unità. “Molte persone vicine a Trump hanno capito che la corsa è finita, ma nessuno vuole dirglielo”, scriveva ieri sera “Axios”. (Nys)