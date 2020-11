Decreto Ristori bis: M5s, aumento di medici e infermieri militari per supporto a personale sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati e le deputate del Movimento cinque stelle della commissione Affari sociali e Sanità della Camera evidenziano: "Con il decreto Ristori bis garantiamo un ulteriore supporto al nostro personale sanitario e socio-sanitario, che in questo momento emergenziale, sta continuando a lavorare con enorme sacrificio e professionalità. Si prevede per il 2021 l'aumento di 100 tra medici e infermieri militari", proseguono i parlamentari in una nota, "che potranno presentare la domanda di arruolamento a tempo determinato per la durata di un anno e la conferma fino al 31 dicembre di 300 fra medici e infermieri a potenziamento dell'Inail". Gli esponenti del M5s aggiungono: "Nel dettaglio, per medici e infermieri militari, per ogni categoria potranno presentare la domanda 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare; 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare. Le domande possono essere presentate entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione della relativa procedura da parte della Direzione generale del personale militare sul portale on-line del sito internet del ministero della Difesa www.difesa.it e sono definite entro i successivi 20 giorni. Inoltre - concludono i deputati e le deputate del Movimento cinque stelle - questo tipo di servizio da parte dei medici e degli infermieri militari costituirà per loro un titolo di merito". (Com)