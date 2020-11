Taiwan: presidente Tsai ribadisce speranza di entrare nell'Oms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha ribadito la speranza di Taipei di essere inclusa nell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). "Nel mezzo alla minaccia della pandemia di Covid-19, ora è il momento per il mondo di restare unito", ha scritto Tsai sulla sua pagina Facebook in risposta all'esclusione del paese dall'Assemblea mondiale della sanità (Wha) di quest'anno. Tsai ha ribadito che il desiderio della comunità internazionale di far partecipare Taiwan all'Oms "è innegabile", "evidente dal fatto che più di mille parlamentari in tutto il mondo hanno espresso il loro sostegno all'inclusione di Taiwan" nell'organismo mondiale. "Se l'Oms continua a rifiutare la partecipazione dell'Isola a causa delle interferenze di Pechino, il mondo perderà l'opportunità di combattere insieme la pandemia e minerà il suo ideale di 'salute per tutti'", ha detto. Tsai ha aggiunto che Taiwan non interromperà i suoi sforzi per partecipare all'Oms per dimostrare che il Paese è in grado di fare la propria parte per aiutare il resto del mondo. (segue) (Cip)