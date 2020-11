Taiwan: presidente Tsai ribadisce speranza di entrare nell'Oms (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Regno Unito sta lavorando con paesi che la pensano allo stesso modo per esercitare pressioni sull'Oms a livello ufficiale affinché emetta un invito a Taiwan per partecipare all'Assemblea mondiale della sanità a novembre e consentire a Taiwan di partecipare alle riunioni tecniche pertinenti dell'Oms. Lezioni apprese dall'efficace contrasto di Taipei alla pandemia di Covid- 19 aggiunge un valore significativo alla lotta internazionale contro il virus". Nel frattempo, una proposta dei 14 alleati diplomatici di Taiwan di invitare l'Isola a partecipare all'incontro annuale dell'Oms come osservatore avrebbe dovuto diventare un argomento di discussione proprio durante l'incontro in corso. Funzionari dei 14 paesi parleranno a favore dell'offerta di Taiwan all'Oms e la loro proposta potrebbe essere inclusa nell'ordine del giorno della riunione. (Cip)