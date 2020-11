Turismo: Istat, caduta verticale ha avuto impatto forte su settori più esposti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "caduta verticale" dei flussi turistici durante l'emergenza Covid-19 "ha avuto un impatto fortissimo sull’attività economica dei settori produttivi più direttamente esposti a tale tipo di domanda. Per quel che riguarda il fatturato, al momento sono disponibili i risultati relativi al secondo trimestre, che hanno fatto registrare valori particolarmente ridotti, pari a una piccola frazione di quello dell’anno precedente: il 12 per cento per i servizi di alloggio e il 7 per cento per i servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e attività connesse". È quanto si legge dalla memoria depositata dall’Istat sul decreto Ristori, che presenta un quadro aggiornato sulla congiuntura economica internazionale e nazionale. (Rin)