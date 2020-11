Italia: D'Alema, è il momento di ricostruire una grande forza progressista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia si presenta il momento per ricostruire una forza politica progressista. Lo ha dichiarato il presidente della Fondazione italianieuropei ed ex presidente del Consiglio dei ministri, Massimo D'Alema, nel corso di un evento organizzato dall'Istituto di Cultura e Lingua Russa con il Forum di dialogo italo-russo. "E' il momento in Italia di ricostruire una grande forza progressista. L'esperienza del Partito democratico si è prosciugata e non è riuscita ad ottenere questo risultati. Chi ha cercato di costruire qualcosa al di fuori dal Partito democratico non ha avuto successo. Sono esperienze minoritari. Forse bisogna partire da questi insuccessi per raccogliere le forze", ha dichiarato l'ex premier italiano. "La crisi dei partiti ha determinato il venire meno di un classe dirigente con una solida formazione, sostituita da una più improvvisata", ha ricordato l'ex primo ministro italiano. "Bisogna cercare di trasmettere un patrimonio di conoscenza. Ritengo che nel nostro paese ci sia una grande tradizione diplomatica, una conoscenza del mondo che poggia sugli apparati dello Stato", ha concluso D'Alema. (Rum)