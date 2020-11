Covid: Carrara (FI), Calabria emblema della disfatta del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Maurizio Carrara, deputato di Forza Italia, "la gestione della sanità calabrese rappresenta la disfatta del governo Conte. Il viceministro alla Salute Sileri parla di un'Italia che nelle prossime ore sarà più arancione e più rossa. Ma non è sufficiente - prosegue il parlamentare in una nota - far scorrere una Regione da un'area meno restrittiva ad una con più restrizioni, se poi la sanità non funziona. Quello che sta accadendo in Calabria rappresenta il fallimento del governo e gli italiani stanno pagando per un governo incapace e incompetente". Per l'esponente di FI, "la richiesta di revoca da parte dei portavoce del Movimento cinque stelle in Calabria del nuovo commissario della sanità regionale appena nominato dal presidente Conte dimostra il livello delle lacerazioni che si consumano quotidianamente nell'esecutivo e che bloccano il Paese". (Com)