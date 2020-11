Energia: Spagna, via libera ad Iberdrola per parco fotovoltaico da 590 MW a Caceres

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica Iberdrola ha ricevuto oggi il via libera dal ministero per la Transizione ecologica spagnolo per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico "Francisco Pizarro" da 590 MW a Caceres, nella regione dell'Extremadura. Il parco, il più grande nel suo genere in Europa, occuperà una superficie di 1.300 ettari e dovrebbe entrare in funzione entro il 2022. L'investimento complessivo stimato da parte di Iberdrola supera i 300 milioni di euro e darà lavoro a circa mille persone.(Spm)