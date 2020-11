Slovenia: è polemica fra partner di coalizione al governo dopo tweet di Jansa su voto Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' polemica nella coalizione di maggioranza della Slovenia dopo che il premier Janez Jansa ha inviato le congratulazioni a Donald Trump prima dei risultati ufficiali delle elezioni presidenziali Usa, mentre non ha ancora inviato quelle a Joe Biden per la vittoria elettorale. Secondo quanto riferisce la stampa locale, la capogruppo in parlamento di Partito di un centro moderno (Smc), Janja Sluga, ha dichiarato che le dichiarazioni di Jansa su Twitter non portano alcun beneficio per il Paese. "Certamente non portano alcun beneficio al nostro Paese. L'annuncio anticipato del vincitore è qualcosa che non va fatto. In un processo democratico, ogni voto conta e tutti sono importanti", ha dichiarato Sluga. La forza politica Nuova Slovenia (Nsi) ritiene che i tweet del primo ministro sulle elezioni statunitensi "non giovino" alla Slovenia, mentre secondo il leader del Partito dei pensionati (Desus) Franc Jursa, il tweet di Jansa con l'attribuzione della vittoria a Trump ancor prima dell'annuncio del vincitore è "un lapsus" che dovrebbe essere posto come tema di discussione in una riunione dei presidenti dei partiti che fanno parte della coalizione. Il presidente sloveno della Repubblica, Borut Pahor, ha nel frattempo inviato le proprie congratulazioni a Biden. Il premier Jansa aveva inviato le proprie congratulazioni su Twitter a Donald Trump senza attendere la pubblicazione dei risultati ufficiali per le elezioni presidenziali statunitensi. "E' piuttosto chiaro che gli americani hanno eletto Donald Trump e Mike Pence per altri 4 anni", aveva scritto Jansa su Twitter mercoledì 4 novembre. In un altro tweet pubblicato ieri Jansa si è limitato ad "auspicare relazioni amichevoli" con la prossima amministrazione statunitense, definendo Washington un partner strategico per la Slovenia.(Seb)