Decreto Ristori: Presutto (M5s), lavoriamo a contributi in una logica di filiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore del Movimento cinque stelle Vincenzo Presutto, relatore del decreto legge Ristori, dichiara: "Stiamo lavorando di ora in ora per venire incontro a tutte quelle componenti del tessuto economico che, anche indirettamente, stanno subendo i contraccolpi delle recenti misure di restrizione adottate per far fronte al Covid-19. In questa direzione", spiega il parlamentare in una nota, "tenendo in considerazione anche le segnalazioni giunte alle commissioni Bilancio e Finanze del Senato impegnate nell’esame del decreto legge Ristori, stiamo ragionando in una logica di filiera per far affluire aiuti economici anche a quei settori che lavorano principalmente con attività soggette a chiusura e che quindi, pur restando aperti, hanno subìto cali di fatturato. Stiamo parlando di un eterogeneo mondo di fornitori, come quelli del canale Ho.Re.Ca., ovvero il canale alberghiero-ristorazione-catering, che vivono unicamente di questo tipo di forniture. Ma gli esempi sono anche altri. Come Movimento cinque stelle", osserva il senatore, "siamo consapevoli che in questo momento governo e Parlamento devono compiere ogni sforzo per far arrivare aiuti economici anche laddove la difficoltà non è direttamente legata a una chiusura, ma non per questo è meritevole di minore attenzione". (Com)