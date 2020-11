Myanmar: Usa, elezioni parlamentari "passo importante in transizione democratica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti riconoscono che le elezioni parlamentari birmane, la seconda elezione nazionale competitiva dalla fine del governo militare, segnano un passo importante nella transizione democratica del Paese. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Mike Pompeo in un comunicato, nel quale sottolinea che milioni di persone, compresi i giovani che hanno votato per la prima volta, hanno esercitato il diritto di eleggere i propri rappresentanti. "Apprezziamo gli sforzi di tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibili queste elezioni, in particolare alla luce delle sfide poste dalla pandemia Covid-19", si legge nella nota, nella quale Washington esprime tuttavia preoccupazione "per il gran numero di seggi non eletti costituzionalmente riservati ai militari, la privazione del diritto di voto di gruppi inclusi i Rohingya, per l'annullamento del voto in parti di diversi stati e regioni per la squalifica dei candidati basata - scrive Pompeo - sull'applicazione arbitraria dei requisiti di cittadinanza e residenza, che impediscono la realizzazione di un governo più democratico e civile". (segue) (Nys)