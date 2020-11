Myanmar: Usa, elezioni parlamentari "passo importante in transizione democratica" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti continueranno a monitorare da vicino il processo elettorale. "Chiediamo a tutte le autorità competenti di garantire che la tabulazione dei voti e la risoluzione dei reclami avvengano in modo trasparente e credibile", prosegue Pompeo, ribadendo che "gli Stati Uniti rimangono un partner devoto del popolo birmano nella sua ricerca della democrazia, dello sviluppo e della riconciliazione nazionale. Non vediamo l'ora di continuare a lavorare con il nuovo governo birmano per promuovere una prosperità economica inclusiva, raggiungere una pace duratura in tutto il paese e promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali di tutti", conclude la nota. (Nys)