Reddito cittadinanza: M5s, strumento efficace di lotta a povertà grave

- I parlamentari del Movimento cinque stelle nelle commissioni Lavoro di Camera e Senato segnalano: "Nel report annuale sul reddito e la pensione di cittadinanza ci viene fornita una fotografia puntuale di quanto questo strumento di welfare che ci siamo battuti come M5s per introdurre abbia aiutato a contrastare la povertà: nel 2019 su oltre 1 milione di nuclei familiari raggiunti, oltre il 90 per cento aveva un Isee non superiore a 5.000 euro. Il reddito - continuano i deputati ed i senatori in una nota - si è dimostrato quindi determinante per far uscire dalla povertà grave oltre 245mila famiglie che possono contare solo su questo sussidio economico. Oltre il 41 per cento delle famiglie beneficiarie del reddito comprende minorenni e il 10 per cento ha bambini sotto i 3 anni. Stiamo parlando quindi delle famiglie più fragili dal punto di vista economico e che più delle altre hanno bisogno di un sostegno per la gestione delle spese". Gli esponenti del M5s, poi, proseguono: "Ricordiamo che il reddito di cittadinanza è stato fondamentale per rispondere alle necessità di chi ha subito gli effetti della crisi legata alla pandemia. Le domande sono cresciute del 25 per cento tra marzo e aprile e siamo riusciti con il Reddito di emergenza a raggiungere anche altri nuclei familiari che - concludono i parlamentari -, proprio da domani, grazie al decreto Ristori, potranno fare domanda per ulteriori due mensilità di questa misura". (Com)